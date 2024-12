Les autoritats alemanyes confirmen que van rebre una alerta sobre l'atacant de Magdeburg el 2023

MADRID 22 des. (EUROPA PRESS) -

L'Oficina Federal per a la Migració i els Refugiats d'Alemanya (BAMF) ha confirmat que va rebre a l'estiu del 2023 una alerta sobre el sospitós detingut per l'atropellament intencionat d'aquest divendres en un mercat nadalenc de Magdeburg en el qual van morir cinc persones i més de 200 van resultar ferides.

"L'Oficina va rebre un avís sobre aquest assumpte a través de les seves xarxes socials a finals de l'estiu de l'any passat sobre el sospitós de ser responsable de l'atac de Magdeburg", ha explicat l'organisme en un comunicat oficial.

"Aquest avís era com tots els altres avisos que es reben en quantitats importants i es va prendre també seriosament", segons l'agència, que recorda que "no és un organisme d'investigació" i per tant va traslladar la informació a les autoritats pertinents. La BAMF ha demanat "comprensió" perquè la seva feian "va més enllà d'això". "No es poden comentar casos individuals", ha argumentat.

En les últimes hores han circulat a les xarxes socials captures de pantalla d'avisos remesos a la BAMF sobre el sospitós l'autenticitat del qual no ha estat confirmada.

Un responsable de l'Oficina Federal de Policia Criminal (BKA), Holger Muench, ha confirmat també que van rebre un avís sobre el sospitós procedent de l'Aràbia Saudita al novembre del 2023 i ha explicat que es va obrir una investigació, però l'avís era "abstracte", segons recull la televisió pública alemanya ARD.