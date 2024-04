Les aspes del Moulin Rouge de París cauen de matinada

MADRID, 25 abr. (EUROPA PRESS) -

L'emblemàtic cabaret Moulin Rouge de París ha perdut aquest dijous a la matinada les aspes del molí que corona la façana principal, fruit d'un aparent accident que s'ha saldat sense víctimes i que en principi no provocarà una interrupció dels espectacles.

Les aspes han caigut tocades les 2.00 hores i han trencat algunes de les lletres que conformen el nom de l'establiment. Els serveis d'emergència han descartat que hi hagi riscos addicionals, mentre que la direcció de l'empresa ha negat que es tracti d'una acció intencionada.

La caiguda s'ha produït, a més, quan ja havia acabat el segon i últim espectacle de la nit, al qual havien assistit més de 800 persones, segons Franceinfo.

El cabaret, fundat el 1899, està situat al barri de Montmartre i és una destinació turística, entre altres coses, per la singularitat de la seva façana. Unes 600.000 persones hi van cada any per presenciar algun dels seus espectacles, hereus del tradicional cancan francès.