Les 28 setmanes d'escalada d'EUA que acaben amb l'atac a Veneçuela i la captura de Maduro

Europa Press/Contacto/Juan Carlos Hernandez
Va atacar embarcacions, decretar el tancament de l'espai aeri i confiscar petroliers
MADRID, 3 gen. (EUROPA PRESS) -
Estats Units ha bombardejat aquest dissabte territori veneçolà i ha capturat el president, Nicolás Maduro, en una operació militar que culmina una estratègia d'escalada que va començar fa 28 setmanes amb les primeres amenaces amb l'argument de la lluita contra el narcotràfic, encara que sense amagar l'objectiu final d'un canvi de règim.
Els advertiments de Washington aviat es van veure recolzats amb el major desplegament militar mai vist en el mar Carib, amb el portaaeronaus 'USS Gerald Ford' al capdavant, el més gran de l'Armada nord-americana.
A nivell militar, la resposta de Veneçuela va decretar la mobilització de milicians, un mecanisme pel qual s'arma la població per, en cas d'atac nord-americà, passar a "una etapa de lluita armada".
El següent pas en l'escalada van ser els atacs contra suposades embarcacions utilitzades per les organitzacions de tràfic de droga. Les forces militars nord-americanes han bombardejat més de 30 d'aquestes barques i hi ha mort almenys 112 persones, segons el balanç nord-americà.
Aquests atacs han estat definits per organitzacions de drets humans com a execucions extrajudicials. Un dels atacs ha estat especialment polèmic perquè tot apunta a que els suposats narcotraficants no van morir en un primer atac i es va produir un segon bombardeig quan estaven ferits i a la deriva, el qual suposa una violació de les lleis del mar.
Després de l'inici dels atacs a embarcacions, el Departament d'Estat nord-americà va anunciar la designació del Càrtel de los Soles com a "organització terrorista estrangera". La suposada banda criminal ha estat acusada de recolzar altres grups d'aquest tipus, com a Tren d'Aragua i el mexicà Càrtel de Sinaloa, que amenacen "greument" la pau i la seguretat d'Estats Units".
TANCAMENT DE L'ESPAI AERI
Més tard, Washington va posar al punt de mira el sector de l'aviació civil amb un avís de seguretat emès el 21 de novembre en què l'Administració Federal d'Aviació d'Estats Units (FAA) demanava a les aerolínies "extremar la precaució" mentre se sobrevolés Veneçuela per possibles problemes d'interferències i seguretat. Com a resultat, diverses aerolínies van suspendre les seves operacions al país.
Caracas va respondre revocant els permisos de vol a Iberia, Turkish Airlines, Gol, Latam Colombia i Avianca.
L'1 de desembre, el president d'Estats Units, Donald Trump, va anunciar en un missatge publicat a la seva xarxa social Truth Social que l'espai aeri de Veneçuela "romandrà tancat íntegrament", un pas més després que Trump i Maduro mantinguessin una conversa telefònica a la fi de novembre.
El propi Trump va confirmar la trucada amb Maduro el 30 de novembre en conversa amb la premsa: "No diria que va anar ni bé ni malament. Va ser una trucada telefònica". Dies després també Maduro va confirmar aquest contacte amb Trump, del que va destacar el seu "to de respecte". "Inclusivament puc dir que va ser cordial", va dir.
CONFISCACIÓ DE PETROLIERS
El que semblava un cop de gràcia contra Veneçuela va ser el propinat per Washington al sector petrolier que, segons s'estima, suposa un 90 per cent dels ingressos de l'Estat veneçolà.
El 10 de desembre la Guàrdia Costanera nord-americana va confiscar el buc 'Skipper' amb petroli veneçolà en el Carib i el va dur a port nord-americà per descarregar-lo. Sis dies després Washington va anunciar "el bloqueig total de petroliers que arribin o surtin de Veneçuela" i deu dies després es va confiscar un segon petrolier, el 'Centuries'.
El tercer petrolier assenyalat per Estats Units és el 'Bella 1', un buc en aquest cas buit que es dirigia a Veneçuela per carregar cru. Però, davant de l'intent d'abordatge de la Guàrdia Costanera nord-americana, el comandament del buc va rebutjar la mesura i va donar mitja volta, fet que va iniciar una persecució de diversos dies en aigües de l'Atlàntic.
GONZÁLEZ I MACHADO
Estats Units no reconeix formalment Maduro com a president en considerar il·legítims els resultats oficials de les eleccions presidencials del 28 de juliol de 2024 i recolza les denúncies de l'oposició, que assegura que els comicis els va guanyar el seu candidat, Edmundo González.
Des d'aleshores, tant González com la líder opositora María Corina Machado han sortit del país, aquesta última en les últimes setmanes i amb ajuda de Washington per poder viatjar a Noruega per al lliurament del Premi Nobel de la Pau que se li havia concedit.
De fet, sobre Maduro pesava una recompensa d'Estats Units 50 milions de dòlars (uns 42 milions d'euros) per informació que conduís a la seva captura, i havia sancionat diversos alts càrrecs més del Govern veneçolà.
Nicolás Maduro va ser acusat formalment a Estats Units per corrupció, narcotràfic i altres càrrecs el 2020, i el Departament d'Estat va anunciar una recompensa de 50 milions de dòlars per informació que conduís al seu arrest o condemna.
En anunciar la captura de Maduro, el president Trump ha afirmar que es fa en col·laboració amb les forces de l'ordre nord-americans. L'acusació formal es va presentar en el Districte Sud de Nova York.