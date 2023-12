L'erupció del volcà a Islàndia s'estabilitza

Icelandic Civil Protection Dept. / Zuma Press / Co

MADRID, 20 des. (EUROPA PRESS) -

L'erupció del volcà al sud-oest d'Islàndia s'ha mantingut estable en les darreres hores, amb el flux de lava ja limitat a llocs molt concrets de l'esquerda de gairebé quatre quilòmetres de llarg que es va arribar a obrir en un primer moment.

La lava flueix principalment per dos respiradors, tot i que les autoritats locals no descarten que es pugui incrementar l'activitat o que fins i tot es puguin obrir nous focus, per la qual cosa mantenen activades totes les alertes.

La localitat de Grindavík continuarà evacuada almenys fins al 28 de desembre, conforme a les mesures adoptades dimarts i que, en principi, anticipen talls encara més duradors a tota la zona, que és inaccessible.

La policia ha demanat no acostar-se a la zona de l'erupció, després que dimarts al vespre els serveis d'emergència es van veure obligats a intervenir per rescatar un home que s'havia saltat les barreres de seguretat i havia posat en risc la seva vida, segons la cadena RUV.