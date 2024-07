L'equip olímpic israelià tindrà protecció policial permanent durant els Jocs de París

PARÍS, 22 jul. (DPA/EP) -

L'equip olímpic israelià dels Jocs de París, que divendres celebren la cerimònia inaugural, estarà protegit les 24 hores del dia per la policia francesa, amb una "seguretat reforçada", segons el Govern francès.

"La delegació israeliana estarà sotmesa a una seguretat reforçada per les forces de l'ordre durant la presència en territori francès. Els esportistes israelians són --com per descomptat sabem des dels Jocs de Munich, però també hem vist recentment-- blanc d'atemptats", ha dit el ministre d'Interior en funcions, Gérald Darmanin, a l'emissora France 2.

El membre de l'executiu francès s'ha referit així a l'atemptat perpetrat el 1972 per militants palestins contra l'equip d'Israel en els Jocs de Munic, en el qual van morir 11 membres de la delegació olímpica.

El diari 'Israel Hayom' ha informat que el judoca Peter Paltchik i el nedador Meiron Cheruti ha rebut missatges amenaçadors abans dels Jocs. Per a aquesta cerimònia i la resta de l'esdeveniment esportiu hi haurà un dispositiu de seguretat amb 45.000 efectius.