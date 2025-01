L'equip legal de Yoon afirma que el president no assistirà a la primera data del judici polític en contra seu

MADRID 12 gen. (EUROPA PRESS) -

L'equip legal del president, Yoon Suk-yeol, destituït pel Parlament de Corea del Sud després de declarar la llei marcial a principis de desembre, ha afirmat aquest diumenge que no compareixerà davant del Tribunal Constitucional en la primera data del judici polític en contra seu, programat el 14 de gener, per motius de seguretat.

"Estem preocupats per la nostra seguretat ja que l'Agència d'Investigació Criminal d'Alts Funcionaris i l'Oficina Nacional d'Investigació de l'Agència Nacional de Policia continuen intentant executar l'ordre de detenció, que és il·legal i invàlida, per mitjans il·legals", ha manifestat Yoon Gap-geun, membre de l'equip d'advocats del president destituït, en unes declaracions recollides per l'agència de notícies Yonhap.

Gap-geun ha indicat que "perquè el president comparegui al judici constitucional, s'han de resoldre els problemes de seguretat personal": "Un cop es resolguin, apareixerà en qualsevol moment".

Anteriorment, el Tribunal Constitucional va programar un total de cinc al·legats, començant amb la data del primer al·legat formal el dia 14, fins als dies 16, 21, 23 de gener i 4 de febrer.

Les seves paraules arriben després que la justícia de Corea del Sud va ampliar dimarts el termini per detenir el president destituït després de diversos intents infructuosos d'arrestar-lo a la seva residència oficial.

Les ordres d'arrest responen a la negativa de Yoon a complir les citacions dictades en contra seu per comparèixer pels fets relacionats amb la llei marcial, una qüestió que ha sumit el país en una greu crisi política.