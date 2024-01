L'Equador sosté que "no reconeix" el Govern de Nicolás Maduro

MADRID, 29 gen. (EUROPA PRESS) -

La ministra d'Exteriors de l'Equador, Gabriela Sommerfeld, ha sostingut aquest diumenge que el gabinet dirigit per Daniel Noboa "no reconeix" el Govern de Veneçuela, liderat per Nicolás Maduro, davant les tensions generades per la celebració d'eleccions presidencials.

"El Govern defensa molt les eleccions lliures i els països que viuen en democràcia plena. L'Equador no reconeix el Govern de Maduro, i en això hem de ser clars", ha declarat en una entrevista amb la cadena de televisió NTN24, en la qual ha indicat que Quito no tindrà "un contacte més gran" amb Madur mentre no "es respectin les eleccions lliures i es visqui en democràcia".

En aquest sentit, ha assenyalat que vetllaran i recolzaran per un enfortiment de la democràcia dels països, amb independència que el Govern sigui de dretes o esquerra, ja que "són a la fi models de desenvolupament que miren com l'ésser humà pot aconseguir un millor nivell de vida sota diferents fórmules".

Noboa segueix així la mateixa línia dels dos últims mandataris, Guillermo Lasso i Lenín Moreno, que, a més, van formar part d'iniciatives regionals que tenien l'objectiu de buscar una sortida a la crisi migratòria a Caracas. Recentment, el Govern bolivarià i l'oposició van signar l'Acord de Barbados, pel qual s'acordaven uns comicis, no obstant això, el Tribunal Suprem ha ratificat la inhabilitació durant 15 anys de la candidata presidencial de l'oposició, María Corina Machado.

Prèviament, el Ministeri havia mostrat el seu "rebuig" a la confirmació de la inhabilitació, en apuntar al fet que aquesta "decisió és contrària a l'esperit dels Acords de Barbados, encaminats a facilitar la celebració d'eleccions democràtiques i transparents a Veneçuela".

Mentrestant, Maduro va manifestar la seva disposició a mantenir el diàleg amb l'oposició, encara que la va acusar d'incomplir les condicions del pacte amb la seva suposada implicació en "conspiracions" i maniobres de desestabilització, en referència a les denúncies de plans de magnicidi en contra seva, que es va saldar amb la detenció de desenes de persones, inclosos periodistes, exmilitares, advocats i activistes.