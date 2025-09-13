L'Equador posa fi al subsidi al combustible afirmant que era "una càrrega" per als comptes públics

MADRID 13 set. (EUROPA PRESS) -
El Govern de l'Equador ha anunciat la fi del subsidi al combustible argumentant que era "una càrrega" per als comptes públics i ha anunciat l'engegada d'una sèrie de mesures descrites com "un escut social" per a l'ocupació d'aquests fons en mesures que beneficiïn "els que realment ho necessiten".
"Durant dècades, el subsidi al dièsel va representar una càrrega de 1.100 milions de dòlars (uns 938 milions d'euros) per als comptes fiscals, sense arribar realment als que ho necessitaven, atès que gran part d'aquests recursos es desviaven al contraban, la mineria il·legal i beneficis indeguts", ha dit la presidència a través d'un comunicat.
"Per això, el govern ha decidit encaminar aquests fons per destinar-los a programes que generin un veritable impacte social i productiu", ha manifestat a X, on ha especificat que s'adoptaran mesures amb l'objectiu que el cost del transport "no pugi ni un sol centau".
En aquest sentit, ha dit que 23.300 conductors de vehicles de passatgers "rebran una suma monetària d'entre 400 i 1.000 dòlars (entre 341 i 853 euros) mensuals", fins a una inversió de 220 milions de dòlars (prop de 187,6 milions d'euros), amb l'objectiu d'activar "una compensació a tots els usuaris i operadors del transport públic urbà, inter i intraprovincial".
"Per a la renovació d'unitats de transport, activem el Pla Nou Transport amb una línia de 150 milions de dòlars (al voltant de 127,9 milions d'euros) que consisteix a lliurar un bo de condecoració de fins a 20.000 dòlars (uns 17.053 euros) i també crèdits a una taxa preferencial subsidiada del nou per cent", ha argüït, abans d'afegir que el paquet inclou a més "el pagament de deute històric de 80 milions de dòlars (prop de 68,2 milions d'euros) al transport de passatgers".
A més, ha subratllat que també hi haurà "una inversió de deu milions de dòlars (aproximadament 8,5 milions d'euros) en vehicles per a seguretat en vies i de 23 milions de dòlars (uns 19,6 milions d'euros) en zones de descans i en controls de pes i dimensions a la xarxa viària estatal", a més de "compensació econòmica de tres mesos per als sectors de transport comercial".
En aquesta línia, ha recalcat que "des de l'1 d'octubre, 55.000 noves famílies que avui viuen en situació de vulnerabilitat rebran el Bo de Desenvolupament Humà". "Són llars que ara tindran un ingrés mensual segur per sostenir-se amb dignitat", ha apuntat.
El comunicat destaca que l'Equador procedirà a la devolució de l'IVA "de manera directa" a 115.000 adults grans, amb una inversió total de 130 milions de dòlars (al voltant de 110,8 milions d'euros). "Així mateix, es destinaran 80 milions de dòlars (uns 68,2 milions d'euros) per a la devolució de l'IVA als constructors de projectes immobiliaris, mesura que generarà ocupació i mobilitzarà l'economia", ha dit.
D'altra banda, ha anunciat mesures per a la productivitat de treballadors del camp i el mar. "Implementació del Bo Arrels. Aquest 15 de setembre, 100.000 camperols rebran mil dòlars (prop de 853 euros) directes al seu compte, com a capital llavor per al seu treball", ha argumentat.
D'altra banda, "des de BanEcuador s'injectaran 100 milions de dòlars (uns 85,3 milions d'euros) amb el crèdit 7x7: a set anys termini i set per cent d'interès", mentre que es lliuraran 1.200 tractors entre 2025 i 2026 i 600 motors fora broda per a "pescadors artesanals". "El govern inverteix en els que ens alimenten", ha defensat.