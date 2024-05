L'Equador decreta l'estat d'excepció a cinc províncies per l'activitat de grups criminals

MADRID, 1 maig (EUROPA PRESS) -

El president de l'Equador, Daniel Noboa, ha decretat aquest dimarts l'estat d'excepció a les províncies d'El Oro, Guayas, Manabí, Santa Elena i Los Ríos --aquesta última, l'única que no es troba a la costa--, una mesura que torna a aquests territoris tan sols unes setmanes després de finalitzar l'estat d'excepció a nivell nacional, imposat fa gairebé cinc mesos per una onada de violència per part de grups criminals.

La mesura ha estat justificada per l'"increment d'hostilitats i la necessitat d'executar operacions tàctiques de combat contra els grups armats organitzats" i tindrà una vigència de 60 dies, si bé no inclou toc de queda, segons la cadena de televisió Ecuavisa.

Durant aquest període, l'exèrcit i la policia estaran desplegats per aquestes províncies per "neutralitzar els atacs armats, amenaces o riscos orquestrats pel crim organitzat" i se suspèn el dret a la inviolabilitat de domicili, per la qual cosa es podran fer violacions de domicili, inspeccions i escorcolls de llocs on considerin que operen membres de bandes delictives.

L'actual situació de violència i inseguretat a l'Equador va esclatar quan el 7 de gener es va descobrir la fugida d'Adolfo Macías, àlies 'Fito', capitost dels Choneros, de la presó Regional de Guayaquil. Després d'això, el Govern va declarar l'estat d'excepció davant l'existència d'un "conflicte intern armat" per l'activitat de grups armats, considerats a partir d'aquest moment com a "terroristes".