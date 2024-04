L'Equador declara 'persona non grata' a l'ambaixadora de Mèxic a Quito

El Govern equatorià pren la decisió "en el context de les recents i molt desafortunades declaracions" de López Obrador

MADRID, 5 abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern de l'Equador ha declarat aquest dimecres 'persona non grata' a l'ambaixadora de Mèxic a Quito, Raquel Serur, en protesta per unes declaracions del president mexicà, Andrés Manuel López Obrador, sobre les eleccions del 2023 i l'assassinat de l'excandidat presidencial Fernando Villavicencio.

El Ministeri d'Exteriors equatorià ha indicat que aquesta decisió s'emmarca "en el context de les recents i molt desafortunades declaracions" de López Obrador, si bé no precisa a quins es refereix, i recorda que la mesura es pren de conformitat amb la Convenció de Viena sobre Relacions Diplomàtiques.

"L'Equador es troba encara vivint en dol per aquest lamentable fet que va causar commoció en la societat equatoriana i va atemptar contra la democràcia, pau i seguretat. El país continua enfrontant al crim organitzat transnacional, que amenaça a l'Estat, les seves institucions democràtiques i la seva població", resa un comunicat.

En aquest sentit, la cartera diplomàtica ha reiterat el seu "ferm compromís de vetllar de forma permanent pel respecte a la dignitat i sobirania de l'Estat equatorià i al principi fonamental de no intervenció en els assumptes interns d'altres estats".

AMLO COMPARA LA CAMPANYA ELECTORAL MEXICANA AMB L'EQUATORIANA

Els comentaris als quals Quito fa referència els va realitzar hores abans López Obrador durant la seva conferència de premsa diària en la qual el mandatari va criticar la cobertura de premsa del recent assassinat de la candidata Bruna a l'alcaldia de Celaya, a l'estat mexicà de Guanajuato, insinuant que és similar a l'ocorregut a l'Equador quan la candidata del correisme, Luisa González, va veure afectada la seva campanya després de l'assassinat de Villavicencio.

El mandatari mexicà havia afirmat que "de manera molt estranya, va haver-hi eleccions a l'Equador" i quan la candidata del correisme anava liderant les enquestes, "un candidat que parla malament" d'ella "és assassinat", en referència a Villavicencio. Llavors, "el candidat que anava segon puja" i González "queda com a sospitosa", argumentant que va ser vinculada injustament amb l'assassinat, i continua fent "campanya en circumstàncies molt difícils".

En aquest sentit, havia manifestat que s'havia "creat un ambient enrarit de violència" que es difon a través dels mitjans de comunicació en els quals es veuen als candidats armats i amb armilles antibales. "El més lamentable és que continua la violència. Això ho estic exposant perquè els amos dels mitjans i els que participen en totes aquestes campanyes assumeixin la seva responsabilitat", havia agregat.

Aquesta crisi diplomàtica entre els dos països té lloc amb prou feines mesos després que l'exvicepresident Jorge Glas, condemnat per corrupció, es refugiés en aquesta Ambaixada i sol·licités asil polític. A principis de març, Mèxic no va autoritzar l'ingrés de la Policia a la seu diplomàtica per detenir al que fos 'número dos' de Rafael Correa.