L'enviat de Trump al Pròxim Orient viatja a Israel per tancar un acord d'alto el foc a Gaza

MADRID 11 gen. (EUROPA PRESS) -

L'enviat del president electe dels Estats Units al Pròxim Orient, Steve Witkoff, viatja a Israel per intentar tancar un acord d'alto el foc amb Hamas i posar un final provisional a la guerra de Gaza en un moment en què les postures semblen estar més properes que mai.

Fa unes hores, un alt responsable de Hamas, sota condició d'anonimat, assegurava al diari de Qatar 'Al Araby al Yadid' que els mediadors havien aconseguit un acord preliminar a l'espera que el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, doni el seu beneplàcit al text inicial i enviï a Doha (Qatar) al cap dels Serveis d'Intel·ligència Exterior d'Israel, David Barnea, per tancar el text definitiu amb esmenes incorporades.

Ambdues parts coincideixen en un alto el foc a canvi de l'alliberament d'un nombre d'ostatges en mans de les milícies palestines. Israel no es retiraria completament de l'anomenat corredor Philadelphi, al llarg de la frontera entre Gaza i Egipte, fins a l'últim dia de la fase final de l'acord, després de retirar gradualment les seves forces durant les dues etapes anteriors.

Witkoff, el representant de Donald Trump per a la regió, es va reunir ahir a Doha amb el primer ministre de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, i es veurà avui amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, segons fonts del 'Times of Israel'.

Després de la reunió, els mitjans de comunicació hebreus han publicat que Witkoff ha traslladat a Netanyahu que Trump vol que hi hagi un acord pels ostatges per a la seva presa de possessió, prevista pel 20 de gener. Segons Canal 12, Witkoff ha subratllat que ambdues parts han de ser flexibles per aconseguir l'acord abans del termini previst.