L'enviat de Trump per a Ucraïna diu que un acord està "realment a prop": "Estem en els últims deu metres"

Keith Kellogg, enviat per a Ucraïna del president d'Estats Units, Donald Trump, ha assegurat que un acord per posar fi a la invasió russa d'Ucraïna està "realment a prop" i ha dit que depèn de resoldre el futur de la regió oriental del Donbás i de la central nuclear de Zaporiyia, la més gran d'Europa i en mans de les tropes de Rússia des de març de 2022.
"Si un és una persona militar (...) sap que els últims deu metres fins a arribar a l'objectiu són sempre els més difícils. És on estan les friccions. Crec que estem en els últims deu metres a l'hora d'intentar posar fi a aquest conflicte", ha dit durant el Fòrum de Defensa Ronald Reagan.
"Crec que tot es redueix a un parell d'assumptes", ha manifestat, abans d'especificar que es tracta de la situació en el Donbás i en la central de Zaporiyia i agregar que "si es resolen aquests dos assumptes, la resta de coses se solucionarien bastant bé". "Crec que ja gairebé estem aquí", ha sostingut Kellogg, que ha insistit que un acord "està molt a prop".
Així, ha reconegut que "ha estat molt dur treballar sobre aquests punts amb tothom" i ha recalcat que l'escala de la guerra a Ucraïna "no té precedents a nivell de conflicte regional" des de la Segona Guerra Mundial. "La Unió Soviètica es va anar d'Afganistan després de sofrir 18.000 baixes. Estats Units es va anar de Vietnam després de 58.000. Rússia i Ucraïna, combinats, tenen més de dos milions", ha explicat, sense que Kíev o Moscou donin des de fa mesos balanços de militars morts i ferits.
"Són xifres horribles. És necessari posar fi al conflicte", ha reiterat Kellogg, qui ha defensat la necessitat de mantenir converses amb els presidents d'Ucraïna i Rússia, Volodímir Zelenski i Vladimir Putin, respectivament, va rostir com "amb qualsevol que vulgui parlar" amb Estats Units per aconseguir un acord que impliqui la fi de la guerra, iniciada al febrer de 2022.