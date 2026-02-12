L'enviat de Trump a Minnesota posa fi al desplegament de l'ICE a l'estat

Europa Press/Contacto/Holden Smith
MADRID 12 febr. (EUROPA PRESS) -
El responsable del desplegament del Servei d'Immigració i Control de Duanes (ICE) a Minnesota, Tom Homan, ha anunciat aquest dijous la fi de l'operació a l'estat batejada com Metro Surge, liderada per agents del departament.
"He proposat al president Trump, que així ho ha convingut, que finalitzi l'operació Metro Surge. Aquesta setmana ja s'ha produït una reducció significativa de les tropes i continuarà durant les següents", ha explicat el 'tsar de les fronteres', davant la premsa.
Homan ha indicat que es quedarà al terreny amb un petit grup d'agents per supervisar la fi de l'operatiu, i ha detallat que el personal assignat per investigar els aldarulls durant les protestes i les acusacions de frau a l'estat continuarà amb les perquisicions.
El 'tsar de les fronteres' ha assegurat que, gràcies a l'operatiu, Minnesota ja no és un "santuari per a criminals" i que la feina conjunta entre funcionaris estatals i locals per "assolir objectius comuns" ha donat "resultats reeixits".
Malgrat la decisió, ha negat que el govern de Trump estigui fent "marxa enrere en l'aplicació de les lleis migratòries o en la promesa de dur a terme deportacions massives". "Prioritzar les amenaces a la seguretat pública i a la seguretat nacional no vol dir que ens oblidem de tota la resta", ha afirmat.