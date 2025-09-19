L'entrada de tres caces russos a l'espai aeri d'Estònia torna a activar l'OTAN

L'Aliança Atlàntica adverteix que és "un altre exemple de l'imprudent comportament rus" a la zona
MADRID, 19 set. (EUROPA PRESS) -
Tres caces MIG-31 russos han violat aquest divendres l'espai aeri d'Estònia en un incident "inacceptable" segons el Govern estonià i que ha obligat a desplegar diversos avions italians integrats en la missió de l'OTAN de vigilància sobre el mar Bàltic.
Els caces han irromput "sense permís" a través del golf de Finlàndia, al voltant de l'illa de Vaindloo, a l'espai aeri estonià i "s'hi han estat un total de 12 minuts", segons sengles comunicats del Ministeri d'Exteriors i de les forces armades d'Estònia.
Segons l'exèrcit estonià, els avions russos no tenien plans de vol i els transponedors per emetre dades estaven desactivats. Tampoc no mantenien cap comunicació amb els serveis de control d'Estònia.
L'Aliança Atlàntica ha confirmat l'activació "immediata" de la seva missió, que ha "interceptat" els MIG-31. "És un altre exemple de l'imprudent comportament rus i de la capacitat de resposta de l'OTAN", ha assenyalat un portaveu a través de les xarxes socials.
El ministre d'Exteriors, Margus Tsahkna, ha convocat l'encarregat de negocis rus a Tallinn per traslladar-li personalment una protesta, ja que "Rússia ha violat l'espai aeri d'Estònia quatre vegades aquest any" i la incursió d'avui "no té precedents".
En aquest sentit, ha advertit que "Rússia cada vegada està posant més a prova els límits i augmentant l'agressivitat", per la qual cosa ha reclamat "un ràpid increment de la pressió política i econòmica" sobre Moscou.