L'enorme incendi de Rodes deixa almenys 30.000 evacuats durant els últims dies

MADRID, 23 jul. (EUROPA PRESS) -

Almenys 30.000 persones han hagut de ser evacuades de la gran illa grega de Rodes des de la declaració fa sis dies d'un enorme incendi amb múltiples focus, dels quals almenys tres continuen fora de control.

El procés d'evacuació s'ha accelerat durant les últimes 24 hores fins a convertir-se en l'operació d'extracció per incendi forestal més gran de la història recent del país, amb el trasllat a lloc segur de 19.000 residents i turistes des de dissabte, segons ha fet saber aquest matí l'oficina del primer ministre grec, Kyriakos Mitsotakis.

Es tracta, majoritàriament, de residents i turistes de dotze localitats de l'illa, que han acabat traslladats al nord de Rodes, a gimnasos, escoles, a bord de transbordadors, i a cases particulars.

Aquesta passada nit han abandonat l'illa 2.000 turistes en diversos vaixells des de dues platges de l'illa, segons ha explicat el portaveu del servei de Bombers Yannis Artopios. L'operació, que ha transcorregut "sense incidents", explica al diari grec 'Kathimerini', ha comptat amb l'assistència de tres vaixells de la guàrdia costanera, llanxes de les forces especials de l'exèrcit grec i 30 velers privats.

Les altes temperatures i els constants canvis de vent dificulten la tasca dels 266 bombers, 16 unitats d'Infanteria, 49 vehicles i set avions que estan combatent les flames. L'incendi ha forçat l'evacuació sencera de dotze localitats com Lindos --on hi ha la seva històrica Acròpoli-- Kalathos o Pefka. Altres zones com Kiotari o Gennari també han iniciat aquest procés durant les últimes hores.

En unes declaracions anteriors a SKAI, un altre representant del Departament de Bombers, Vasilis Vathrakogiannis, ha explicat que el foc és enormement complex, ja que hi ha molts brots dispersos al voltant del perímetre, que està consumint principalment el centre i l'est de l'illa. El front principal és un triangle de deu quilòmetres de costat que s'estén des del mar fins a les muntanyes.

Vathrakogiannis ha anticipat que les tasques de contenció trigaran dies a fer efecte, especialment atès que les temperatures continuaran superant els 30ºC al llarg de la setmana que ve.