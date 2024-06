L'empresària Halla Tomasdottir, triada nova presidenta d'Islàndia

MADRID, 2 juny (EUROPA PRESS) -

L'empresària Halla Tomasdottir ha estat triada com a nova presidenta d'Islàndia i succeirà Gudni Johanneson en el càrrec --principalment de caràcter cerimonial--.

La principal rival de Tomasdottir, l'ex-primera ministra Katrín Jakobsdóttir, ja ha felicitat la seva rival. Tomasdottir ha aconseguit un 34,3 per cent dels vots pels 25,2 per cent de la ex-cap del Govern, d'acord amb els resultats pràcticament definitius recollits per la cadena pública islandesa RUV.

Tomasdottir exercirà un rol considerat com a unificador i garant de la Constitució, amb certes competències com el poder per vetar legislacions o sotmetre-les a referèndum.

El veto és molt inusual i un dels últims que es recorden data del 2010, quan el llavors president Ólafur Ragnar Grímsson es va negar a signar un acord que comprometia Islàndia a reemborsar els dipositants britànics i holandesos afectats pel col·lapse del banc Icesave.

La campanya electoral no ha estat marcada per un tema central --els debats s'han repartit entre la guerra d'Ucraïna, la relació amb l'OTAN i les competències de veto esmentades-- i els comicis, en si, són valorats especialment com una expressió de democràcia pura.

Els candidats, per tradició, es presenten com a independents, sense afiliacions partidistes i qualsevol ciutadà que reuneixi 1.500 signatures es pot presentar a les eleccions.