L'empresa Brawner Builders dona per morts als seus sis treballadors després del col·lapse del pont de Baltimore

La Guàrdia Costanera estatunidenca suspèn les operacions de rescat

Guatemala confirma dos conciutadans entre els desapareguts, mentre que els altre son mexicans, hondurenys i salvadorencs

MADRID, 27 març (EUROPA PRESS) -

Jeffrey Pritzker, el vicepresident executiu de Brawner Builders, l'empresa de construcció que ocupava als treballadors del pont de Baltimore, ha donat per mortes a les sis persones desaparegudes després que col·lapsés l'estructura després de l'impacte d'un vaixell de càrrega.

L'anunci de Pritzker s'ha produït hores després que el governador de Maryland, Wes Moore, hagi insistit en roda de premsa que encara hi ha esperança a trobar amb vida a la tripulació després que el pont col·lapsés per l'impacte.

Després d'això, la Guàrdia Costanera estatunidenca ha anunciat que ha suspès les operacions de recerca i rescat dels sis desapareguts, a causa del temps transcorregut des que es va ensorrar el pont i les temperatures de l'aigua. "No creiem que trobem a cap d'ells amb vida", ha declarat el contralmirant Shannon Gilreath, en referència a la recuperació de persones desaparegudes.

Així, les operacions de recerca i rescat han arribat al seu final sobre les 19.30 hores (hora local), si bé la Guàrdia Costanera no marxarà del lloc dels fets, si no que "simplement farà la transició a una fase diferent".

"CONCLUSIÓ PUNYENT PER A UN DIA DESAFIADOR"

El governador de Maryland, Wes Moore, ha declarat que aquesta notícia és una "conclusió realment punyent per un dia desafiador", després d'utilitzar "tots els recursos possibles: aire, terra i mar". "Encara que ara estem avançant cap a una missió de recuperació, encara estem totalment compromesos a assegurar-nos que farem servir tots els actius per brindar una sensació de tancament a les famílies", ha agregat el governador.

Per la seva banda, el secretari de la Policia de Maryland, Roland Butler, ha afirmat que les condicions han fet que sigui perillós pels rescatistes estar a l'aigua. "L'últim que volem fer és ficar als bussos a l'aigua amb corrents canviants, baixes temperatures, molt mala visibilitat i amb objectes desconeguts a l'aigua", ha indicat.

Mentre que ha agregat que hi haurà vaixells de superfície durant la nit, ha assenyalat que s'espera que els bussos tornin a l'aigua sobre les 6.00 hores d'aquest dimecres, quan hi hagi "una millor posició per comprendre la dinàmica del que estem enfrontant i abordar els problemes d'una manera molt més segura".

"En aquest moment, no sabem on estan, però pretenem fer el nostre millor esforç per ajudar a aquestes famílies", ha declarat durant una conferència de premsa en la qual ha indicat que no hi ha informació que doni suport que hi havia més vehicles al pont quan va col·lapsar, si bé existeix una "clara possibilitat".

VÍCTIMES LLATINOAMERICANES

El Ministeri d'Exteriors de Guatemala ha informat que dos de les persones desaparegudes després de l'accident sobre el riu Patapsco són dos ciutadans guatemalencs de 26 i 35 anys, que formaven part del grup de treballadors que es trobaven reparant l'asfalt sobre el pont en el moment del sinistre.

"Entre els sis treballadors que encara es troben desapareguts, es creu que hi ha persones d'origen mexicà, d'Hondures, El Salvador i els dos guatemalencs", resa un comunicat de la cartera diplomàtica.

La cònsol de Guatemala a Maryland s'ha posat en contacte de forma telefònica amb els familiars dels guatemalencs desapareguts. Així mateix, s'ha dirigit a l'àrea on es troben les famílies, a l'espera de poder reunir-se amb els germans dels conciutadans per brindar-los orientació.