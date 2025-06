Lee impulsa mesures per evitar el llançament de pamflets contra Pyongyang a la frontera amb Corea del Nord

MADRID 15 juny (EUROPA PRESS) -

El president de Corea del Sud, Lee Jae-myung, ha ordenat aquest dissabte que s'adoptin mesures per evitar el llançament de pamflets propagandístics contraris al règim de Pyongyang en punts fronterers amb Corea del Nord, en un nou esforç per millorar les relacions entre les parts i reduir la tensió a la zona.

"El govern ha declarat anteriorment que s'ha de detenir la distribució il·legal de pamflets anti-Pyongyang, ja que podria posar en perill la seguretat dels residents de la zona fronterera i agreujar la tensió militar a la península de Corea", ha expressat la portaveu presidencial, Kang Yu-jung, en unes declaracions recollides per l'agència sud-coreana de notícies Yonhap.

En la mateixa línia, Kang ha afegit que Seül "es pren molt de debò les accions dels infractors" i ha advertit que es prendran "mesures severes" contra els responsables d'eventuals incompliments d'aquesta directriu que el govern preveu discutir dilluns vinent per traduir-la a mesures concretes.

L'ordre Lee Jae-myung arriba després de la recepció d'un informe que revelava que un grup civil hauria llançat fullets amb propaganda anti-Pyongyang des de l'illa de Ganghwa, a Incheon, a l'oest de la capital sud-coreana, segons comentaris previs de la mateixa portaveu.

No obstant això, una investigació policial en curs sobre els tres globus trobats a les ciutats de Ganghwa i Gimpo, apunta al fet que aquests globus contenien "fullets bíblics i refrigeris, però no fullets amb contingut crític contra el règim nord-coreà", segons Yonhap.

Respecte a això, el portaveu del governant Partit Democràtic (PD), Hwang Jung-a, ha demanat una resposta "severa" per a aquesta acció i ha al·legat que "la distribució de pamflets anti-Corea del Nord és un acte purament nociu i il·legal que amenaça la vida quotidiana i la seguretat dels residents fronterers i augmenta les tensions militars a la península de Corea", segons una comunicació citada pel mateix mitjà.

El portaveu ha exposat a més que actuacions d'aquesta mena podrien comportar repercussions econòmiques negatives per a Corea del Sud, i causar, entre altres coses, la desestabilització dels mercats financers.

CANALS DE DIÀLEG PER A "UNA NOVA ERA"

Ja aquest diumenge, amb aquesta conversa pública com a teló de fons, Lee Jae-myung ha promès redoblar esforços recuperar "ràpidament" els canals de comunicació suspesos amb Corea del Nord per normalitzar les relacions entre les dues Corees.

"Per alleujar les tensions militars i fomentar un ambient pacífic, restabliré el sistema de gestió de crisi, començant per la recuperació dels canals de diàleg suspesos i la cooperació entre el Sud i el Nord", ha afirmat Lee en una reflexió compartida a Facebook.

Si bé ha manifestat la seva "profunda preocupació" per l'estat actual de les relacions entre Seül i Pyongyang, el president no ha deixat de mostrar-se optimista en assegurar que podran "superar aquesta dificultat" a la qual ara s'enfronten si uneixen "forces i saviesa".

"Farem tot el possible per obrir una nova era en la qual tothom a la península de Corea coexisteixi pacíficament i prosperi", ha conclòs.

Aquest anunci té lloc després que les autoritats sud-coreanes comuniquessin aquest dimecres la suspensió de la transmissió de propaganda a través d'altaveus situats a la frontera amb Corea del Nord, decisió que arriba després d'un any de tensió i continuat ús d'aquest mecanisme per emetre propaganda en resposta al llançament per part de Pyongyang de centenars de globus amb escombraries durant el 2024.