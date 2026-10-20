Lecornu destaca que els tocs de queda han contribuït a la "calma" a França

MADRID 20 oct. (EUROPA PRESS) -
El primer ministre de França, Sébastien Lecornu, ha destacat aquest dimarts que els tocs de queda localitzats han contribuït a "una certa calma" durant la nit i ha avançat que en les pròximes hores s'establiran novament aquestes mesures "allà on la situació ho requereixi".
"Els tocs de queda focalitzats han contribuït a la calma aquesta nit", ha dit Lecornu, que ha donat les gràcies a les forces de seguretat "que han vetllat pel seu compliment" i als prefectes "per la seva mobilització", segons un missatge publicat a través de les xarxes socials.
"Aquesta nit s'establiran més tocs de queda allà on la situació ho requereixi", ha destacat el primer ministre francès, que ha ressenyat que "aquestes decisions les prendran sobre el terreny els prefectes, en coordinació amb els alcaldes".
L'oficina de Lecornu va anunciar dilluns la imposició d'uns tocs de queda nocturns a diverses ciutats del país, incloses zones de París, Niça i Lilla, per evitar que es repeteixi l'onada de protestes, aldarulls i enorme tensió social del cap de setmana passat.