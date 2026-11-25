Valerie Plesch/dpa - Arxiu
MADRID 25 nov. (EUROPA PRESS) -
L'activitat econòmica dels Estats Units va registrar un creixement de "lleu a moderat" en els últims mesos, amb el consum estancat a causa de l'impacte de la inflació en el pressupost de les llars, segons el 'Llibre Beix' del banc central nord-americà publicat aquest dimecres.
La despesa del consumidor s'ha mantingut pràcticament sense canvis, ja que les llars segueixen sent sensibles als preus i cada vegada més selectives en les compres discrecionals. Per la seva banda, sectors com l'automobilístic --a causa dels alts preus dels combustibles--, l'habitatge i la construcció van mostrar signes de feblesa.
La indústria ha crescut "modestament" davant una demanda a l'alça en diversos segments que ha compensat la feblesa en els béns orientats al consumidor i relacionats amb l'habitatge. Per la seva banda, el transport també ha vist incrementada la seva activitat, malgrat la demanda desigual, les limitacions de capacitat i infraestructura i les creixents pressions de costos.
Respecte al mercat laboral, els nivells d'ocupació han augmentat lleugerament. Moltes empreses han mantingut plantilles estables i han contractat sobretot per cobrir baixes i només una minoria ha observat increments significatius, mentre que els salaris i les prestacions han pujat moderadament, un repunt enfront dels modests augments de l'informe anterior.
D'altra banda, els preus de l'energia, el transport, la salut, les assegurances i els aranzels han pressionat a la majoria dels sectors sobre els seus costos de producció i, en menor mesura, també ho han fet les matèries primeres, metalls i importacions especialitzades.
"L'augment del cost dels inputs generalment va superar l'increment dels preus de venda, ja que la pressió competitiva i la sensibilitat dels clients als preus van limitar la capacitat de les empreses per traslladar completament els costos més alts", sosté la Fed.