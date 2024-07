Le Pen promet sancionar els qui facin "comentaris inadmissibles"

MADRID, 4 jul. (EUROPA PRESS) -

La líder de Reagrupament Nacional, Marine Le Pen, ha promès sancionar els candidats i membres del partit que facin "comentaris inadmissibles", però ha incidit en la importància de diferenciar-los dels qui simplement han comès "errors colossals" en les seves declaracions.

Diversos candidats de la ultradreta francesa han estat objecte de polèmica per un seguit de declaracions racistes i xenòfobes que han fet que el president de Reagrupament Nacional, Jordan Bardella, hagi reconegut que en el partit hi pot haver "ovelles negres" i no ha dubtat a expulsar-los i retirar la seva candidatura de cara a la segona volta de les legislatives.

En aquest cas, Le Pen s'ha referit a la candidata per a la tercera circumscripció del Mayenne, Paule Veyre de Soras, qui ha assegurat que a Reagrupament Nacional hi ha "jueus, musulmans i espanyols" i que ella mateixa anava a un "oftalmòleg jueu i a un dentista musulmà".

"Hi ha comentaris que són inadmissibles i que amb tota seguretat donaran lloc a sancions, però també hi ha comentaris que són inoportuns", ha assenyalat Le Pen en una entrevista de BMFTV en què ha apuntat que el plantejament de Veyre de Soras és "erroni" però que "no és racisme".

En aquest punt, Le Pen també ha responsabilitzat certs mitjans, que ha catalogat com "grans inquisidors", d'haver publicat declaracions compromeses d'alguns candidats de Reagrupament Nacional. "D'ovelles negres, n'hi ha a tot arreu, també a la premsa", ha reblat.

Bardella va reconèixer dimecres que entre els candidats del partit hi pot haver "ovelles negres", en resposta a la polèmica desencadenada per la fotografia d'una aspirant a diputada amb una gorra de la Luftwaffe, la Força Aèria de l'Alemanya nazi.

El partit de Le Pen s'ha enfrontat en les darreres setmanes a diverses polèmiques en sortir a la llum diferents declaracions o situacions compromeses d'alguns dels seus candidats vinculades a actituds xenòfobes o racistes.