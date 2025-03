Le Pen apel·larà contra la condemna per malversació que la inhabilita per a les eleccions del 2027

MADRID 31 març (EUROPA PRESS) -

La líder de Reagrupament Nacional Marine Le Pen apel·larà contra la condemna per malversació que li ha suposat una inhabilitació de cinc anys i que la impedeix presentar-se a les eleccions presidencials del 2027, ha avançat aquest dilluns el seu advocat, Rodolphe Bosselut, poc després que es llegís la sentència.

"Apel·larem", ha dit davant els mitjans, tot lamentant, no obstant això, que no es pugui presentar un recurs pel que fa a la inhabilitació immediata que ha imposat el tribunal.

Bosselut ha explicat que un dels motius esgrimits pel tribunal per aplicar de manera immediata la inhabilitació és la possibilitat de reincidència per part de Le Pen i la resta de condemnats.

"És totalment i absolutament increïble", ha dit l'advocat, qui denuncia que s'està "criminalitzant" la defensa. "Em sembla extremadament escandalós", ha expressat en una breu declaració davant els mitjans.

Le Pen ha estat condemnada aquest dilluns a quatre anys de presó, dos dels quals en ferm i a complir en llibertat vigilada, a pagar una multa de 100.000 euros, i a cinc anys d'inhabilitació per liderar una trama amb la qual es van desviar 2,9 milions de fons europeus per pagar a treballadors del seu partit fent-los passar per assistents dels eurodiputats de Reagrupament Nacional entre 2004 i 2016.