Le Pen acusa el Nou Front Popular de dur a terme "el seu propi assalt al Capitoli"

MADRID, 10 jul. (EUROPA PRESS) -

La líder de Reagrupament Nacional, Marine Le Pen, ha acusat aquest dimecres el Nou Front Popular de dur a terme "el seu propi assalt al Capitoli" a mesura que l'aliança s'enfronta al repte de formar un govern de coalició després de la victòria en les eleccions generals.

Així s'ha referit a l'episodi als EUA del 6 de gener del 2021, quan una torba de seguidors de l'ara expresident Donald Trump va irrompre al Congrés amb l'objectiu d'obstaculitzar la ratificació dels resultats de les presidencials celebrades dos mesos abans al país nord-americà.

Amb aquest paral·lelisme, Le Pen ha assenyalat que el Nou Front Popular està bloquejant la formació d'un govern a França i ha assegurat que volen "ocupar Matignon per la força", segons unes declaracions recollides per 'Le Figaro'. En aquest sentit, ha insistit que "no es pot distorsionar la representació nacional de manera indefinida".

"Arribo a l'Assemblea amb un grup de diputats que van quedar els primers en les eleccions en nombre de vots. (...) Això només posposa les coses", ha afirmat a l'entrada al costat de diversos membres de Reagrupament Nacional.

"Estem en un atzucac perquè no sabem d'on vindrà el pròxim primer ministre. Això no és un èxit del president, Emmanuel Macron, i el seu moviment", ha criticat abans de denunciar actituds "pràcticament faccioses" per part de La França Insubmisa --que forma part del Nou Front Popular juntament amb altres formacions--.

Així mateix, ha destacat que l'esquerra vol "ocupar Matignon per la força". "Aquest és el seu propi assalt", ha aclarit.