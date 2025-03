Lavrov espera una "ordre" dels EUA a Ucraïna per reprendre l'acord d'exportació de gra

MADRID 25 març (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Exteriors de Rússia, Serguei Lavrov, ha assegurat que el seu govern està disposat a reactivar l'acord per exportar cereals a través del mar Negre però, com que considera que no es pot confiar en el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, espera que els Estats Units (EUA) donin algun tipus d'"ordre".

"Necessitarem garanties clares", ha al·legat Lavrov, en una entrevista de televisió en la qual ha apuntat que això "només pot ser resultat d'una ordre de Washington a Zelenski i el seu equip". "Crec que els nostres socis nord-americans han rebut el senyal", ha afegit, l'endemà de la reunió celebrada a l'Aràbia Saudita.

Lavrov ha sostingut que tenen la voluntat de reprendre aquest acord, tot i que amb l'afegit que s'ha d'assolir de la manera "més acceptable per a tothom", en unes declaracions recollides per les agències russes. De fet, va ser Moscou qui es va retirar de l'acord el juliol del 2023.

Rússia aspira a que l'administració de Donald Trump reforci la pressió sobre Ucraïna i Lavrov ha instat directament Washington a intercedir per aturar el que descriu com "atacs terroristes" i els bombardejos sobre infraestructures civils i energètiques.

El ministre d'Exteriors ha tornat a acusar durant l'entrevista les forces ucraïneses de bombardar de manera intencionada objectius vinculats a l'energia i als subministraments bàsics, tot i que Kíiv també ha acusat la part russa d'accions similars.