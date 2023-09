Rússia considerarà les propostes de pau d'Ucraïna si coincideixen amb els interessos de Moscou

MADRID, 15 set. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Exteriors de Rússia, Serguei Lavrov, ha assegurat aquest dijous que Moscou considerarà les propostes de pau d'Ucraïna sempre que coincideixin amb els interessos russos.

"Estem preparats per considerar qualsevol proposta seriosa que tingui en compte la situació sobre el terreny i els interessos legítims bàsics de Rússia", ha declarat Lavrov en una conversa amb el ministre d'Exteriors de Birmània, Than Shwe, segons recull l'agència TASS.

Lavrov ha assenyalat que diversos països del Sud Global ja han enviat a les autoritats russes iniciatives "aparentment impulsades amb motius sincers" per resoldre el conflicte.

A més a més, ha agraït als "amics" de Birmània la seva posició "ponderada, objectiva i equilibrada" respecte a la invasió d'Ucraïna.

A finals d'agost, el ministre d'Exteriors d'Ucraïna, Dmitró Kuleba, va rebutjar les negociacions amb Rússia quan va acusar el president rus, Vladímir Putin, de matar el líder del Grup Wagner, Ievgueni Prigojin.

"No hi ha cap raó per pensar que el dictador Putin no es comportaria d'una manera diferent a l'hora de negociar amb nosaltres. (...) Els qui ens pregunten això ho haurien de preguntar a Prigojin. Tenia un conflicte amb Putin, va negociar amb ell de manera reeixida, va posar fi al conflicte, va acordar unes garanties de seguretat i després Putin el va matar", va explicar Kuleba.

El líder de Wagner, que va protagonitzar una rebel·lió al juny, va morir a finals d'agost quan l'avió on viatjava es va estavellar en ple territori rus.