Lavrov diu que el Kremlin està "llest per a un acord" amb els EUA sobre Ucraïna però amb punts per "afinar"

MADRID, 25 abr. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Exteriors de Rússia, Sergei Lavrov, ha assegurat aquest dijous per la nit que el Kremlin està "llest per arribar a un acord" amb les autoritats dels Estats Units sobre Ucraïna, si bé ha assenyalat que encara hi ha elements per afinar.

"La declaració del president (Donald Trump) esmenta un acord i estem disposats a arribar a un acord, però encara hi ha alguns punts específics, elements d'aquest acord que han d'afinar-se, i estem ocupats exactament amb aquest procés", ha declarat durant una entrevista concedida a la cadena de televisió nord-americana CBS News, en la qual no ha donat més detalls al·legant que el cap de la Casa Blanca no ho ha fet, "per la qual cosa no és apropiat que (ell) ho faci".

El cap de la diplomàcia russa ha assenyalat que "el president dels Estats Units creu, i crec que amb raó, que estem avançant en la direcció correcta" sobre les converses per a la fi del conflicte a Ucraïna.