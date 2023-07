L'àvia de l'adolescent mort a França crida a posar fi als disturbis del país

MADRID, 2 jul. (EUROPA PRESS) -

L'àvia de Nahel M., el jove que va morir dimarts en mans de la policia i fet que va detonar la pitjor onada de disturbis recents a França, ha cridat aquest diumenge a la calma després de cinc nits d'enfrontaments entre la policia i manifestants.

"Vull que tot això pari. A la gent que està trencant coses els dic que parin. Que no destrueixin les escoles", lamenta la dona, identificada com a 'Nadia', en una conversa amb la cadena BFMTV.

'Nadia' ha acusat part dels manifestants d'utilitzar la mort del seu nét "com a excusa" per destruir el país. "Que no destrueixin les escoles, que no destrueixin els autobusos, perquè són les mares els que els utilitzen", ha indicat.

La dona s'ha reconegut "cansada de la situació i aquesta crisi és encara pitjor per a la seva filla, la mare de Nahel, a la qual "ja no li queda vida", ha lamentat.

'Nadia', no obstant això, ha condemnat les mostres de suport a l'agent de policia que va disparar el jove dimarts a Nanterre, com la del columnista de dretes Jean Messiha, que ha obert una col·lecta per brindar suport econòmic a la família de l'agent.

Messiha va assegurar que l'agent es va limitar a "fer la seva feina" en obrir foc contra el jove en un control, "i ara està pagant un alt preu per això".

"Em trenca el cor", ha respost 'Nadia' a aquesta iniciativa. "Jo poso la culpa al policia que va matar el meu nét", ha afegit la dona, que no obstant això ha exculpat la resta del cos. "No tinc res contra ells. Encara sort que hi són", ha conclòs.