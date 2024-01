L'Autoritat Palestina respon a Israel i diu que no hi haurà estabilitat a la regió sense un estat palestí

MADRID, 19 gen. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Presidència de l'Autoritat Palestina, Nabil Abu Rudeineh, ha assegurat aquest dijous que no hi haurà estabilitat al Pròxim Orient sense el reconeixement d'un estat palestí, en resposta al primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, que unes hores abans ha traslladat als Estats Units (EUA) el seu rebuig a prendre aquesta mesura.

"Sense l'establiment d'un estat palestí independent amb Jerusalem Est com a capital i amb les fronteres del 1967 no hi haurà seguretat ni estabilitat a la regió", ha declarat Rudeineh, segons ha recollit l'agència de notícies palestina Wafa.

A més a més, ha expressat que les paraules de Netanyahu confirmen que "aquest govern (israelià) està decidit a empènyer la regió sencera cap a l'abisme", i ha culpat les "agressives polítiques" israelianes de la greu situació d'inestabilitat a la regió.

El portaveu ha insistit que les condemnes i les denúncies "ja no són suficients" i que l'estabilitat només arribarà amb un estat palestí reconegut internacionalment. Finalment, ha responsabilitzat els EUA de la deterioració de la seguretat i l'estabilitat al Pròxim Orient pel seu "suport cec a l'ocupació israeliana".

Prèviament, el portaveu del Departament d'Estat dels EUA, Matthew Miller, havia assenyalat en una roda de premsa que no serà possible resoldre els desafiaments que enfronta Israel a llarg termini i els de Gaza a curt termini, com la reconstrucció, la governança o la seguretat, sense l'establiment d'un estat palestí.