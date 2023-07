L'Autoritat Palestina diu que "la massacre" en el camp de refugiats al Líban "creua totes les línies vermelles"

MADRID, 31 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Autoritat Palestina ha assegurat que "la massacre" d'Ain a l'Hilweh, el major camp de refugiats palestí del Líban i que ha deixat almenys sis morts, "travessa totes les línies vermelles" i que no deixarà que els responsables fugin de la justícia.

"L'atroç massacre i l'assassinat traïdorenc i terrorista que va tenir lloc contra activistes de les Forces de Seguretat Nacional mentre complien amb els seus deures nacionals de preservar la seguretat i la protecció del nostre poble al campament d'Ain a l'Hilweh, i de garantir la seguretat del veïnat libanès, està traspassant totes les línies vermelles", ha declarat la presidència palestina en un comunicat recollit per l'agència de notícies WAFA.

A més, han acusat grups terroristes extremistes" de treballar durant anys per soscavar l'estabilitat del campament i ha promès que els responsables "rendiran comptes".

"Hem treballat els últims anys amb gran esforç per mantenir la seguretat i l'estabilitat, en coordinació amb l'Estat libanès i els seus organismes oficials i de seguretat, i seguirem per aquest camí per preservar la seguretat i la sobirania del Líban i protegir el nostre poble als campaments i sota l'imperi de la llei i la seguretat libaneses", ha afegit la Presidència.

Els enfrontaments al campament han deixat almenys sis morts, entre ells un comandant palestí, i greus danys a dues escoles de Nacions Unides.

El campament, que es troba als afores de la ciutat de Sidó, al sud del país, és tristament conegut pels enfrontaments entre faccions palestines que operen a la zona, on viuen 54.000 refugiats palestins.

L'agència oficial de notícies del Líban, NNA, ha identificat el comandant mort com Abu Ashraf a l'Armoushi, vinculat al moviment palestí Al Fatá, el partit del Govern palestí. Els enfrontaments, afegeixen per la seva banda fonts del portal libanès Naharnet, semblen haver-se donat entre integrants d'aquesta formació i membres de grups islamistes, sense donar noms.

Altres tres morts eren escortes d'aquest comandant, segons aquestes mateixes fonts, que han mort en una emboscada en la qual els seus atacants han emprat coets autopropulsados i foc de franctirador.

Aquesta violència s'ha acarnissat amb dues escoles amb capacitat per 2.000 estudiants de l'agència de l'ONU per a refugiats palestins, l'UNRWA, la directora de la qual al país, Dorothee Klaus, ha anunciat la suspensió temporal de les activitats en el campament.

L'UNWRA "demana a tots els partits militants que garanteixin la seguretat dels civils i respectin la inviolabilitat de les instal·lacions de l'ONU", ha afegit Klaus al seu compte de la xarxa social X, abans coneguda com a Twitter.

Ain a l'Hilweh és pràcticament una ciutat sense llei on l'exèrcit libanès s'absté d'intervenir i prefereix deixar les qüestions de seguretat en mans de les milícies palestines.

Els ocasionals enfrontaments entre faccions enfurismen encara més a una població libanesa que està marginant cada vegada més als gairebé 500.000 palestins refugiats al país, escenari d'una gravíssima crisi econòmica.

En una reacció a la violència, el primer ministre en funcions del Líban, Nayib Mikati, ha repudiat principalment aquests combats com un intent d'"emprar el territori libanès per resoldre disputes externes a costa del país i de la seva gent" en un moment en què el Govern està fent enormes "esforços per millorar les condicions de vida dels palestins".

"Aquests enfrontaments són inacceptables per diverses raons", ha afegit Mikati, "la primera de les quals és que transformen el camp en un formiguer fora del control de l'Estat, una cosa absolutament inacceptable".

Per això, Mikati ha demanat als líders palestins que prenguin "mesures estrictes per respectar la sobirania libanesa, les lleis relacionades i els principis d'hospitalitat" per impedir uns enfrontaments que, en el fons, afegeix el primer ministre, "constitueixen un cop al cor de la causa palestina".