L'Autoritat Palestina demana implementar "immediatament" la resolució del Consell de Seguretat sobre el futur de Gaza

L'Autoritat Palestina (AP) ha manifestat aquest dilluns per la nit la seva "satisfacció" després que el Consell de Seguretat de les Nacions Unides hagi adoptat la resolució impulsada pels Estats Units que inclou l'establiment d'una "Junta de Pau" i el desplegament d'una força multinacional a la Franja de Gaza, i ha demanat la seva implementació "immediata".
L'entitat dirigida per Mahmud Abbas ha rebut "amb beneplàcit" l'aprovació d'un text del que ha destacat que aposta per un alto el foc "permanent i complet" a la Franja, per l'entrada i lliurament d'ajuda humanitària "sense obstacles" i afirma "el dret del poble palestí a l'autodeterminació i a l'establiment del seu Estat palestí independent".
En un comunicat recollit per l'agència de notícies palestina WAFA, ha incidit en la necessitat que l'estipulat en la resolució aprovada aquest dilluns s'implementi "immediatament sobre el terreny" amb l'objectiu de garantir "la tornada a la normalitat" i la protecció de "la nostra població a la Franja de Gaza".