L'autoritat electoral d'Equador declara a Noboa guanyador de les eleccions presidencials

MADRID, 14 abr. (EUROPA PRESS) -

L'actual president de l'Equador i candidat conservador, Daniel Noboa, ha guanyat la segona volta de les eleccions presidencials celebrades aquest diumenge amb més d'onze punts percentuals respecte al seu rival, la 'correísta' Luisa González, segons el Consell Nacional Electoral (CNE).

Noboa, que es presenta sota les sigles del partit Acció Democràtica Nacional (ADN), ha obtingut el 55,85 per cent dels vots enfront del 44,15 per cent dels assolits per la líder del Moviment Revolució Ciutadana (RC) Luisa González, recolzada per diversos partits progressistes.

Després de conèixer els resultats del CNE, Noboa, que s'ha convertit en el segon president de l'Equador a aconseguir la reelecció des del retorn de la democràcia, ha celebrat una victòria que "ha estat històrica", en haver obtingut més de deu punts percentuals que González, i ha destacat un triomf amb una diferència "de més d'un milió de vots on no queda cap dubte de qui és el guanyador".

No obstant això, González ha denunciat "el pitjor i més grotesc frau electoral de la història" del país llatinoamericà: "Em nego a creure que existeixi un poble que prefereixi la mentida abans que la veritat, la violència abans que la pau i la unitat", ha expressat davant dels seus simpatitzants.