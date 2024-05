L'Audiència Nacional obre diligències per l'assassinat de tres catalans a l'Afganistan

Els morts són dues dones i un home, originaris de Catalunya



MADRID, 18 maig (EUROPA PRESS) -

La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha obert aquest dissabte diligencies per l'atemptat que ha tingut lloc aquest divendres a l'Afganistan i que ha costat la vida a tres turistes catalans, a més de ferir-ne de gravetat un altre que ha hagut de ser intervingut quirúrgicament.

Entre les víctimes mortals de l'atemptat hi hauria un home i dues dones de nacionalitat espanyola: R.B.R. nascut a Girona, S.V.B. nascuda a Figueres (Girona) i I.S.V. nascuda a Barcelona.

El ministeri fiscal ha concretat en un comunicat que s'han obert diligències amb la finalitat de determinar els fets esdevinguts i la seva consideració com un delicte de terrorisme, a més de l'esclariment de les responsabilitats.

La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha explicat que li correspon exercir la competència de la investigació per la facultat que ostenta per investigar amb caràcter preliminar la comissió de fets que puguin ser constitutius de delicte i "existint indicis que els fets puguin ser considerats com un delicte de terrorisme".

El Ministeri d'Exteriors ha mobilitzat un grup de diplomàtics des del Pakistan i Qatar --país on resideix l'ambaixador espanyol per a l'Afganistan per raons de seguretat-- en direcció a la capital afganesa amb la missió d'atendre les víctimes de l'atac.

Fonts del Ministeri han assenyalat que la prioritat serà atendre immediatament les víctimes i la resta d'afectats, a més d'iniciar els tràmits per a la repatriació dels cossos i el trasllat de la persona ferida a Espanya quan les circumstàncies mèdiques ho permetin.

Segons la informació recaptada pel Govern central, un grup de sis ciutadans espanyols que estava de viatge a la regió de Bamian, al centre de l'Afganistan, va ser atacat aquest divendres per almenys un home armat que va obrir foc de manera indiscriminada contra el grup quan compraven en un mercat a l'aire lliure.

Els altres dos espanyols del grup han resultat il·lesos i han traslladat en conversa telefònica al Ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Albares, que es troben bé a la capital a l'espera de poder abandonar el país en les pròximes hores.