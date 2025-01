L'atemptat de Magdeburg deixa ja sis morts després de la mort en les últimes hores d'una dona ferida

MADRID 6 gen. (EUROPA PRESS) -

L'atemptat del passat 20 de desembre a la localitat alemanya de Magdeburg s'ha cobrat una sisena víctima mortal dues setmanes i mitja després de l'atac, en sucumbir a les seves ferides una dona de 52 anys que estava ingressada des de llavors, segons ha confirmat aquest dilluns la Fiscalia de Naumburg als mitjans alemanys.

L'atemptat va passar en un mercat nadalenc de la ciutat quan un individu de 50 anys, identificat com Taleb A., d'origen saudita, va començar a atropellar amb el seu vehicle a centenars de persones que estaven passejant pel lloc abans d'acabar detingut. Entorn de 300 persones van resultar ferides.

L'atacant, el nom complet del qual està protegit per les lleis alemanyes sobre privadesa, es presentava a les xarxes socials com un crític vehement amb l'islam i amb l'Aràbia Saudita, el seu país natal.

No obstant això, entre els seus enemics també figuraven l'Estat alemany i una organització laica de refugiats de la ciutat de Colònia. De manera confusa, també va llançar acusacions contra les autoritats alemanyes, a les quals criticava per no fer prou per combatre l'islamisme.