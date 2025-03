L'assessor de Seguretat Nacional de Trump assumeix "plena responsabilitat" després de la filtració de plans

MADRID, 26 març (EUROPA PRESS) -

L'assessor de Seguretat Nacional de la Casa Blanca, Mike Waltz, ha afirmat aquest dimarts per la nit que assumeix la "plena responsabilitat" de la creació d'un xat obert de l'aplicació de missatgeria encriptada Signal entre diversos alts càrrecs de l'Administració dels Estats Units sobre operacions militars contra Iemen.

"Assumeixo plena responsabilitat. Jo vaig crear el grup. És vergonyós. Arribarem al fons de l'assumpte", ha declarat Waltz en un programa de televisió de la cadena Fox News en les quals han estat les seves primeres declaracions públiques des que en la vigília es fes pública la notícia.

En ser preguntat sobre si un membre del seu personal va ser el responsable d'agregar a l'editor cap de la revista 'The Atlantic', Jeffrey Goldberg, Waltz ha asseverat que el seu treball és assegurar-se "que tot estigui coordinat".

El president nord-americà, en referir-se a la polèmica, ha assenyalat que el que el seu equip creu "que algú que va treballar per a Mike Waltz en un nivell inferior, tenia, suposo, el nom de Goldberg o va trucar a través de l'aplicació", si bé ha defensat que compta "amb la gent adequada".

En una entrevista retransmesa aquest dimarts per la cadena Newsmax, Trump ha assegurat que en el xat "no hi havia informació classificada". "No va haver-hi cap problema. I l'atac va ser un tremend èxit", ha afegit després d'arremetre contra Goldberg i 'The Atlantic' i qualificar-los de "perdedors".