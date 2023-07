L'assessor de política exterior de Macron afirma que la Xina envia equip militar a Rússia

MADRID, 21 jul. (EUROPA PRESS) -

Emmanuel Bonne, assessor de política exterior del president francès, Emmanuel Macron, creu que "hi ha indicis" que la Xina envia assistència militar a Rússia, si bé es tractaria de tecnologia de doble ús i equips no letals.

"Sí, hi ha indicis que fan coses que ens estimaríem més que no fessin", ha dit Bonne per a la cadena CNN al seu pas pel Fòrum de Seguretat d'Aspen, a Colorado, els Estats Units. "Bé... Equip militar... Fins on sabem, han entregat grans capacitats militars a Rússia", ha assegurat.

No obstant això, altres funcionaris consultats per la mateixa cadena han precisat que aquesta assistència seria tecnològica i equipament no letal, com cascos i armilles antibales.

"El que més necessitem és l'abstenció de la Xina. Necessitem que entenguin que Ucraïna és un conflicte de magnitud global i que no podem oferir una derrota a Ucraïna (...) el que està en joc és molt més que la sobirania d'Ucraïna, és l'estabilitat del món", ha emfatitzat.

Des de l'inici de la guerra, la Xina ha defensat la seva neutralitat i fins i tot s'ha postulat com a intermediari en el conflicte. No obstant això, els socis d'Ucraïna han instat Pequín a mostrar una condemna més gran de la invasió.

A principis d'any, els Estats Units i els seus aliats van acusar la Xina de donar suport a Rússia. Unes declaracions qualificades de "difamatòries" per Pequín, que va defensar la seva sobirania per tancar acords comercials i no seguir les sancions "unilaterals" d'Occident.