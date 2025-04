L'assessor comercial de Trump rebutja parlar d'exempcions i demana a la Xina que no actuï com "un depredador"

Peter Navarro assegura que la guerra aranzelària està "sortint segons el pla"

MADRID, 13 abr. (EUROPA PRESS) -

L'assessor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, ha eludit referir-se a les exempcions als aranzels introduïts aquest cap de setmana pels EUA a productes electrònics i ha allargat la mà a la Xina per posar fi a la guerra aranzelària sempre que el gegant asiàtic estimuli el seu consum intern i deixi de comportar-se com un "depredador" a costa dels nord-americans.

En una entrevista amb la cadena NBC, Navarro no ha volgut referir-se específicament a les exempcions i s'ha limitat a assegurar que qualsevol decisió futura dependrà dels resultats de la investigació que el secretari de Comer, Howard Luttnick, està efectuant sobre les cadenes de subministrament d'aquesta mena de productes.

"Aviat veurem mesures sobre aquesta classe d'investigacions", ha indicat Navarro durant una entrevista amb la cadena NBC en la qual ha defensat l'estratègia comercial adoptada pel president dels Estats Units, Donald Trump, en vista de les crítiques que titllen d'erràtiques les seves decisions.

"Això s'està desenvolupant exactament com esperàvem. El món ens enganya. Ens ha estat enganyant durant dècades. Ens enganyen amb aranzels, però encara més important, ens enganyen amb les anomenades 'barreres no aranzelàries', com l'IVA", ha assegurat Navarro.

"En aquesta estratègia el president diu: 'Cobrem a aquesta gent el mateix que ens cobren'", ha simplificat Navarro, abans d'insistir en la complexitat de la qüestió.

"És fàcil calcular el diferencial aranzelari, però les barreres no aranzelàries són molt més grans, i això vam fer, sabent perfectament que molts països vindrien directament a nosaltres per seure a negociar", ha indicat.

DEMANA A LA XINA QUE DEIXI DE COMPORTAR-SE COM UN "DEPREDADOR"

L'assessor de Trump no ha confirmat si ara mateix hi ha contactes oberts amb la Xina --"Hem estès una invitació", s'ha limitat a afirmar-- encara que ha assegurat que el president dels Estats Units manté una "molt bona relació" amb el seu homòleg xinès, Xi Jinping.

"Travessem un període en què esperem poder superar això", ha indicat Navarro abans de justificar la necessitat d'imposar aranzels afegits a la Xina, a la qual ha acusat de facilitar el tràfic de la droga fentanil, d'arrabassar "més de cinc milions d'ocupacions en el sector manufacturer" i d'executar atacs informàtics.

"Hem de ser clars amb aquesta qüestió. Dit això, estaria bé que la Xina fes el que ha de fer, que és avançar cap a una economia més impulsada pel consum intern, i deixar de ser el depredador del món", ha conclòs.