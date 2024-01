L'Assemblea Nacional de Veneçuela proposa elaborar el calendari electoral: "Estan tots convocats"

Maduro manifesta el seu suport a la convocatòria pel diàleg nacional

EUA té "moltes esperances" que el Govern veneçolà reverteixi la inhabilitació de Machado

MADRID, 31 gen. (EUROPA PRESS) -

El president de l'Assemblea Nacional de Veneçuela, Jorge Rodríguez, ha proposat aquest dimarts elaborar un calendari electoral amb la participació de tots els sectors del país durant la setmana vinent, anunci que ha estat recolzat pel Govern de Nicolás Maduro.

"Encara creuen que poden prendre decisions a compte del seu poder, xantatge, del seu suborn, segrest i robatori que van fer a l'or de Veneçuela. Estic segur de l'esplendorosa lliçó que donarà el poble de Veneçuela. Estan tots convocats per dilluns que ve, vinguin tots i elaborem el proper cronograma electoral. Aquí hi ha un poble decent, democràtic i anem a eleccions presidencials en aquest 2024!", ha declarat.

Rodríguez ha convocat als candidats, precandidats, societat civil, empreses, universitats i professorat per dilluns que ve i ha indicat que "abans que acabi la setmana" estaran triades les dates pels comicis. "Li diem al portaveu dels Estats Units que es fiqui el seu cronograma per on li càpiga", ha conclòs, en referència a les declaracions del portaveu de Seguretat Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, que va donar fins a abril de termini per complir amb els Acords de Barbados.

Poc després, el mandatari veneçolà, Nicolás Maduro, ha manifestat el seu suport a la iniciativa de Rodríguez, assegurant que la revolució bolivariana és garantia de pau i que és hora d'establir "eleccions ja". També ha expressat el seu rebuig a "les amenaces 'gringas' contra Veneçuela".

En aquest sentit, ha remarcat que les mesures coercitives unilaterals imposades pels Estats Units són "il·legals" i no ha dubtat a titllar-les de "genocidi econòmic" que afecta a tota la població del país llatinoamericà.