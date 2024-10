L'Assemblea Nacional de l'Equador no assoleix els vots necessaris per destituir la ministra de l'Interior

El president equatorià rep a Mónica Palencia: "Benvinguda a casa"

MADRID, 24 oct. (EUROPA PRESS) -

L'Assemblea Nacional de l'Equador no ha aconassolit aquest dimecres els vots necessaris per destituir la ministra de l'Interior, Mónica Palencia, a qui se li va iniciar un procés d''impeachment' per descomptat incompliment de funcions davant la crisi de seguretat que pateix el país llatinoamericà.

Després de gairebé nou hores de sessió, la moció de destitució ha finalitzat amb 77 vots a favor, dels 92 necessaris per al cessament de Palencia, i 40 vots en contra. A més, hi ha hagut 16 abstencions, segons els resultats publicats pel Parlament unicambral equatorià a través del seu perfil a la xarxa social 'X'.

El judici polític, impulsat pel correisme, ha comptat amb el suport tant de Revolució Ciutadana, com del Partit Social Cristià (PSC) i l'indigenista Pachakutik. En contra, només s'ha posicionat la bancada del governamental Acció Democràtica Nacional (ADN). En un recent canvi de postura, el Movimiento Construye finalment s'ha abstingut, mentre que els vots dels independents s'han dividit entre les diferents opcions.

Per la seva banda, el Ministeri de l'Interior ha celebrat que "Palencia continuarà treballant per la seguretat del país", i s'ha fet ressò de les declaracions realitzades durant la jornada davant del ple: "No estic lluitant pel càrrec. En la meva ment tinc la missió superior de lluitar per la seguretat i transformació d'aquest país".

"Un judici polític ha de ser, abans de res, un judici amb regles. La discrecionalitat no pot ser arbitrarietat (...) Però si no hi ha proves, per molt que hi hagi al·legacions discursives en alt to de veu, no significa res, sinó la necessitat de convèncer a punta de discurs", ha declarat la ministra.

Durant la seva intervenció, ha defensat la seva gestió, especialment en el marc de la lluita contra el crim organitzat, i ha destacat els acords en matèria de cooperació internacional desenvolupada durant el seu mandat, ja que Europol té per primera vegada una oficina a Quito, mentre que han establert aliances amb països com Itàlia, Bèlgica o l'Argentina.

El president equatorià, Daniel Noboa, que va arribar a cancel·lar la seva visita oficial al Brasil per "no deixar sola" a la seva ministra, ha rebut a Palencia al Palau de Carondelet, seu de la Presidència: "Benvinguda a casa, Mónica. T'estàvem esperant", ha expressat a través del seu perfil a la xarxa social X, on ha adjuntat dues fotografies de la titular de la cartera.