L'Assemblea Nacional de l'Equador condemna la suspensió de la vicepresidenta

MADRID, 14 nov. (EUROPA PRESS) -

El ple de l'Assemblea Nacional de l'Equador ha condemnat aquest dimecres la suspensió temporal del càrrec de la vicepresidenta, Verónica Abad, i ha decidit portar el tema al Tribunal Constitucional en considerar que es tracta d'una decisió "il·legal i inconstitucional".

La moció, que ha tirat endavant amb el vot a favor de 86 diputats (dels 118 presents) i després d'una sessió en la qual Abad ha comparegut de forma telemàtica des de Turquia, ha demanat al seu torn rebutjar i desconèixer l'actuació de la ministra de Treball, Ivonne Núñez, en haver suspès a la 'número dos' de Daniel Noboa a través d'un sumari administratiu.

Així mateix, en el document aprovat s'ha resolt convocar a la ministra de Treball perquè expliqui el sumari administratiu i la posterior sanció. També ha instat a totes les institucions públiques de control que revisin la legalitat d'aquest sumari administratiu, segons ha informat l'emissora Radio Pichincha.

"El primer poder de l'Estat, els representants i la veu del poble equatorià a l'Assemblea Nacional s'han pronunciat a favor de la democràcia i l'ordre constitucional. L'Equador ens necessita units per superar aquesta crisi i foscor. Encara hi ha esperança. Gràcies. Aviat ens veiem", ha manifestat Abad.

La vicepresidenta va ser suspesa de sou i de feina durant un període de 150 dies per "abandonament injustificat" de funcions en retardar diversos dies el seu trasllat d'Israel cap a Turquia, en un canvi de legació diplomàtica pel conflicte bèl·lic. Aquesta mesura va tenir lloc enmig d'una creixent tensió política entre Abad i Noboa.

Les disputes entre tots dos van començar durant la campanya electoral del 2023 i s'han anat intensificant arran del seu nomenament com a ambaixadora a Israel, una decisió que Abad considera un intent d'apartar-la de l'Administració. Segons considera la vicepresidenta, l'objectiu és que no substitueixi en el càrrec al mandatari quan comenci la campanya electoral per a la seva reelecció de cara als comicis del 2025.