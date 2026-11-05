Publicat 05/11/2026 07:17

L'Assemblea Nacional francesa rebutja per unanimitat el pressupost de 2027 en la seva primera lectura

Arxiu - Diputats durant una sessió de preguntes al Govern a l'Assemblea Nacional de França.
Alexis Sciard / Zuma Press / Europa Press

   MADRID, 5 nov. (EUROPA PRESS) -

   L'Assemblea Nacional de França ha rebutjat a última hora del dimecres, per 458 vots en contra i cap a favor, la primera part del projecte de pressuposats pel 2027, la dedicada als ingressos de l'Estat: els vots negatius van procedir de tots els grups parlamentaris, amb l'excepció de dues abstencions.

   Al no aprovar-se aquesta primera part, el text en el seu conjunt es considera rebutjat en primera lectura, segons preveges el reglament de la Cambra, per la qual cosa la segona part, dedicada a les despeses, ja no es debatrà.

   La proposta inicial del primer ministre, Sébastien Lecornu, contemplava una inversió de 54.000 milions d'euros i un dèficit públic del 5% del Producte Interior Brut (PIB), però les esmenes presentades durant la tramitació van acabar modificant el balanç.

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