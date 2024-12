L'Assemblea Nacional de França aprova una moció de censura contra el primer ministre

MADRID 4 des. (EUROPA PRESS) -

Els diputats de la coalició d'esquerres Nou Front Popular i els de la ultranacionalista Agrupació Nacional han votat a favor de destituir Michel Barnier com a primer ministre de França, uns tres mesos després que prengués el càrrec a proposta del president, Emmanuel Macron.

Barnier governava fins ara en minoria i, davant de la dificultat per aprovar els pressupostos, dilluns va recórrer a l'article 49.3 de la Constitució, que contempla la possibilitat d'aprovar lleis esquivant la votació parlamentària a canvi d'haver de sotmetr's a una moció de censura.

El Nou Front Popular té 182 diputats a la Cambra baixa francesa que, sumats als 143 de l'Agrupació Nacional de Marine Le Pen, han servit per desbancar el veterà polític, elevat per Macron a la Prefectura de Govern en un context polític complicat per al mandatari.