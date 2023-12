L'Assemblea General de l'ONU aprova una resolució que demana un "alto el foc immediat" a Gaza

Hamas considera que la posició dels EUA, que hi ha votat en contra, està "descaradament esbiaixada cap al feixisme sionista"

MADRID, 13 des. (EUROPA PRESS) -

L'Assemblea General de les Nacions Unides ha aprovat aquest dimarts una resolució que demana un "alto el foc immediat" a la Franja de Gaza després que Egipte i Mauritània han sol·licitat formalment una reunió d'emergència invocant la resolució 377A.

La votació s'ha saldat amb 153 vots a favor, 23 abstencions i deu vots en contra, entre els quals hi ha Israel, Guatemala, República Txeca, Àustria, Libèria, Micronèsia, Nauru, Papua Nova Guinea, Paraguai i Estats Units. No obstant això, aquesta resolució no és vinculant.

En concret, el text "reitera l'exigència que totes les parts compleixin les seves obligacions en virtut del dret internacional" pel que fa a la protecció dels civils, mentre que també exigeix "l'alliberament immediat i incondicional de tots els ostatges".

Més tard, el portaveu de la Presidència de l'Autoritat Palestina, Nabil Abu Rudeineh, ha agraït el suport de tots els països que han votat a favor de la resolució i ha assegurat així que "el món dona suport de manera aclaparant al poble palestí".

Abans de la votació, el representant d'Israel davant l'ONU, Gilad Erdan, ha precisat que si de debò el món vol un alto el foc caldria "trucar a les oficines de Hamas i preguntar per Yahya Sinwar", el líder del grup islamista a l'enclavament.

Per la seva banda, Izzat al-Rishq, un dels alts càrrecs de Hamas, ha celebrat la resolució de l'ONU i ha demanat a la comunitat internacional que continuï pressionant Israel perquè s'adhereixi a l'alto el foc a Gaza.

"La posició nord-americana, descaradament esbiaixada cap al feixisme sionista, és la raó de la pèrdua cada més gran del 'centre moral' que reivindica (el president dels Estats Units, Joe) Biden", ha manifestat, segons recull el diari palestí 'Filastin', vinculat a Hamas.

La votació s'ha produït després que Washington va vetar una resolució presentada davant el Consell de Seguretat de l'ONU per demanar un alto el foc humanitari a l'enclavament palestí i després que el secretari general de l'organisme, António Guterres, va invocar l'Article 99 de la Carta de l'ONU per alertar així de la situació al Pròxim Orient i instar l'òrgan a "pressionar per" evitar una catàstrofe humanitària.