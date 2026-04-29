L'Armada de la Guàrdia Revolucionària iraniana assegura tenir una "nova basa" si els EUA tornen a atacar el país

Europa Press/Contacto/Iranian Army Office
MADRID, 29 abr. (EUROPA PRESS) -
L'Armada de la Guàrdia Revolucionària Iraniana ha advertit aquest dimarts per la nit que "utilitzarà la seva nova basa" si els Estats Units tornen a atacar a l'Iran, enmig de les tibantors en el procés de negociacions obert per intentar aconseguir un acord, després de l'ofensiva llançada el 28 de febrer per les forces israelianes i nord-americanes contra la República Islàmica.
"Si els Estats Units tornen a cometre un error de càlcul i ataca a l'Iran islàmic, l'Armada de la Guàrdia Revolucionària utilitzarà les seves noves bases, incloent el camp de la selecció intel·ligent d'objectius, i destruirà els gegantescs bucs del règim criminal amb la fúria de la seva ira, deixant-los fora de servei", ha assegurat el sotsdirector polític de la citada branca militar, Mohamad Akbarzadé, en declaracions recollides per l'agencia iraniana Fars.
Així mateix, ha subratllat que, de succeir tal esdeveniment, les autoritats iranianes també faran ús de "els seus altres instruments de poder en altres fronts de resistència", la qual cosa podria al·ludir a atacs contra bases i interessos nord-americans a la regió i/o a la participació en el conflicte, de nou, de milícies proiraníes a la regió, com les emmarcades en les Forces Populars de Mobilització (FMP) iraquianes, estretament lligades a l'aparell de seguretat de Bagdad.