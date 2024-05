L'Argentina lamenta el "paper galdós" de Sánchez i descarta retirar el seu ambaixador

El portaveu de Milei insisteix que és una qüestió "personal" i nega cap "conflicte" amb Espanya



MADRID, 21 maig (EUROPA PRESS) -

El portaveu del Govern de l'Argentina, Manuel Adorni, ha lamentat el "paper galdós" del president espanyol, Pedro Sánchez, en relació amb la decisió de retirar l'ambaixadora a Buenos Aires, una mesura que "en cap concepte" ells prendran, ha assegurat.

Després de lamentar la decisió d'Espanya de retirar definitivament la seva ambaixadora, ha considerat que aquesta situació "frega el paperot" i que ni tan sols se'ls ha passat "ni un segon pel cap retirar l'ambaixador argentí a Espanya" perquè "no hi ha cap conflicte".

Adorni ha insistit aquest dimarts en una conferència de premsa que la topada entre el president de l'Argentina, Javier Milei, i Pedro Sánchez "és un tema estrictament personal" i ha descartat que això els situï com un país conflictiu al món en destacar les seves bones relacions.

"Estem lluny de ser conflictius amb el món, al contrari, hem deixat enrere la conflictivitat amb el món. De fet poso en valor i ressalto la relació que tenen els pobles argentí i espanyol", ha destacat.

Adorni ha insistit que "no hi ha conflicte amb Espanya", sinó entre dues persones a títol personal. "Les relacions continuen sent fantàstiques i majestuoses, com ha estat sempre. La nostra relació de germanor no té res a veure amb això que està passant", ha subratllat.