L'Aràbia Saudita i els EUA advoquen per reforçar la seva aliança a Ormuz i a Bab el Mandeb

Andrew Leyden / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 29 set. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Exteriors de l'Aràbia Saudita, Faisal bin Farhan, s'ha reunit aquest dilluns a Washington amb el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, per analitzar la relació estratègica entre tots dos països i abordar els principals desafiaments de seguretat i estabilitat al Pròxim Orient, citant en concret els estrets d'Ormuz, afectat per la guerra de l'Iran, i de Bab el Mandeb, enmig de les operacions dels rebels houthis del Iemen.
Durant la trobada, les dues parts han examinat vies per "enfortir i desenvolupar encara més" els seus vincles en diferents àmbits, amb l'objectiu d'avançar en els seus interessos compartits i les converses han posat el focus així mateix en l'evolució de la situació regional i internacional i, en particular, els esdeveniments polítics i de seguretat que afecten a la regió, segons ha informat el Ministeri d'Exteriors saudita en un comunicat difós en xarxes socials.
En aquest context, s'ha abordat també la situació al Iemen i els esforços diplomàtics que s'estan duent a terme per fer front a la crisi al país.