L'Aràbia Saudita contradiu les paraules de Netanyahu: "No hi haurà relacions diplomàtiques sense Estat palestí"

MADRID, 5 febr. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats saudites han insistit que "no establirem relacions diplomàtiques amb Israel sense l'establiment d'un Estat palestí independent", després que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, hagi assegurat aquest dimarts des de Washington que "la pau" entre aquests dos països "no només és possible, sinó que ocorrerà".

"L'Aràbia Saudita no detindrà el seu treball incansable cap a l'establiment d'un Estat palestí independent amb Jerusalem com la seva capital, i el Regne no establirà relacions diplomàtiques amb Israel sense això", ha asseverat el Ministeri d'Exteriors saudita.

En un comunicat, la cartera diplomàtica del país àrab ha declarat que la seva és una "posició ferma i infrangible" i que "no està subjecta a negociació ni a licitació".