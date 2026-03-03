L'Aràbia Saudita confirma un incendi a l'ambaixada dels EUA a Riad per l'atac de dos drons

Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov
MADRID, 3 març (EUROPA PRESS) -
El Govern de l'Aràbia Saudita ha confirmat a la matinada d'aquest dimarts que l'Ambaixada nord-americana a Riad està patint un incendi per l'atac de dos drons, enmig de l'onada d'atacs iranians contra bases i instal·lacions dels Estats Units en països del golf Pèrsic.
El portaveu del Ministeri de Defensa saudita, el general Turki al Maliki, ha indicat en el seu compte d'X que la legació diplomàtica de Washington ha estat atacada per dos drons, si bé ha matisat que es tracta d'estimacions preliminars.
La cartera militar ha indicat que l'Ambaixada ha sofert danys materials "menors" a la seva seu en patir un incendi "limitat" com a conseqüència de l'atac, en un breu missatge en el qual no ha citat el seu origen.