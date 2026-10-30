L'Aràbia Saudita aborda amb Robles i líders de l'OTAN el reforç de la cooperació militar davant els houthis

Iranian Presidency / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 30 oct. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Defensa de l'Aràbia Saudita (i germà menor del príncep hereu Mohammed bin Salman), Jalid bin Salman, ha mantingut una ronda de contactes telefònics amb la ministra de Defensa d'Espanya, Margarita Robles, i uns altres líders militars internacionals i de l'OTAN per abordar el reforç de la cooperació bilateral i analitzar la recent escalada d'atacs perpetrats per la milícia rebel dels houthis contra el regne saudita.
Durant la seva conversa amb Robles, tots dos dirigents han revisat l'"estreta cooperació" en matèria de defensa i les oportunitats per al seu desenvolupament, amb l'objectiu estratègic d'enfortir l'associació estratègica entre l'Aràbia Saudita i Espanya.
Així mateix, han analitzat els últims esdeveniments a la regió a la llum dels atacs terroristes houthis i han explorat vies conjuntes per garantir la seguretat i l'estabilitat a la zona, segons ha detallat el propi ministre saudita a través de xarxes.