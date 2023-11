L'AP rebutja assumir el control de Gaza després de la guerra sense una solució al conflicte palestí-israelià

El primer ministre palestí diu que "no ho acceptarà ningú" i recalca que la situació a Palestina "necessita una solució"



El primer ministre palestí, Mohammad Shtayyeh, ha descartat que l'Autoritat Palestina (AP) torni a dirigir la Franja de Gaza després de l'actual conflicte si no hi ha un acord més ampli que inclogui la situació a Cisjordània i la creació d'un estat palestí.

Les autoritats d'Israel han indicat que l'objectiu de la seva campanya militar contra l'enclavament en resposta als atacs executats el 7 d'octubre pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), que van deixar prop de 1.400 morts, és "erradicar" el grup islamista.

En cas d'aconseguir-ho caldria veure el futur polític de la Franja a causa de l'impacte social i econòmic que estan causant els atacs israelians, amb la possibilitat d'una autoritat internacional interina a l'enclavament abans d'un traspàs de poders a l'AP.

Gaza està en mans de Hamas des del 2007, arran dels combats intrapalestins derivats de les eleccions del 2006. La victòria del grup islamista no va ser reconeguda pels EUA i Israel --mesura amb el suport de l'AP--, fet que va tensar la situació fins l'esclat dels combats que van derivar en la separació administrativa i territorial --amb l'AP al capdavant de Cisjordània-- i en un bloqueig contra la Franja.

En aquest sentit, Shtayyeh ha dit que l'AP no està a favor d'adoptar el poder a Gaza sense un procés de pau amb Israel que derivi en la creació d'un estat palestí a les fronteres del 1967 i amb Jerusalem Est com a capital, tal com contempla la solució dels dos estats.

"Que l'AP vagi a Gaza a gestionar-la sense una solució política per a Cisjordània, com si l'AP pugés a un F-16 o un tanc israelià?" s'ha preguntat Shtayyeh, en el càrrec des del 2019, durant una entrevista concedida al diari britànic 'The Guardian'.

"No ho accepto. El nostre president (Mahmud Abbas) no ho accepta. No ho acceptarà ningú", ha sostingut, abans d'indicar que "cal una visió exhaustiva i pacífica" per al conflicte. "Cisjordània necessita una solució i després vincular Gaza en la solució dels dos estats", ha reblat.

En aquest sentit, ha abundat que la principal prioritat és posar fi als atacs contra Gaza i a la violència a Cisjordània, on han mort més de cent palestins en les operacions de les forces de seguretat d'Israel i atacs per part dels colons des del 7 d'octubre.

"La pregunta per a nosaltres, israelians, nord-americans, europeus i tothom és com convertir aquest desastre en una oportunitat per a la pau", ha dit Shtayyeh, qui ha instat Israel a buscar algú per gestionar Gaza després de la guerra i donar a la comunitat internacional la possibilitat de tornar a impulsar la solució dels dos estats, rebutjada fins ara pel Govern d'Israel.