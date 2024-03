L'ambaixador rus diu que Moscou "mai no ha interferit" a Catalunya i qualifica d"infundades" les acusacions

"Rússia està interessada en el manteniment de la integritat territorial d'Espanya", assegura Iuri Klimenko



MADRID, 10 març (EUROPA PRESS) -

L'ambaixador rus a Madrid, Iuri Klimenko, ha negat rotundament que Rússia hagi interferit en cap moment a Catalunya, i ha assegurat que el seu país està interessat en què es mantingui la "integritat territorial" d'Espanya, al mateix temps que ha qualificat d'"infundades" les acusacions de suposats contactes de ciutadans russos amb dirigents independentistes.

En unes declaracions a Europa Press, Klimenko ha defensat que Rússia considera la qüestió de Catalunya "una qüestió purament interna d'Espanya, que s'ha de resoldre en el marc de la seva Constitució".

"Rússia mai no ha interferit en la situació a Catalunya i sempre ha estat interessada en la seva completa normalització i en el manteniment de la integritat territorial d'Espanya", ha recalcat l'ambaixador.

Preguntat per la investigació judicial sobre la presència de suposats espies russos a Catalunya davant l'1-O i les suposades relacions personals de polítics catalans amb ciutadans russos constatades per un jutge de Barcelona, Klimenko ha sostingut que Moscou no disposa de "tal informació respecte a suposats 'contactes' i 'relacions personals' d'alts càrrecs del Govern de Catalunya amb ciutadans i autoritats russes".

"Considerem absolutament inacceptables les afirmacions infundades i acusacions contra el nostre país d'ingerència, que provenen de diferents mitjans de comunicació espanyols", ha reivindicat, en respostes remeses per escrit a les preguntes d'Europa Press, esgrimint que es tracta d'"insinuacions i una campanya de desinformació ben orquestrada i planificada" contra el seu país.

Pel que fa a la resolució aprovada al febrer pel ple de l'Eurocambra en la qual va manifestar la seva "total indignació i profunda preocupació" pels continus esforços de Rússia per soscavar la democràcia a la UE, el diplomàtic rus ha considerat que constitueix "un nou exemple del nivell sense precedents d'hipocresia i doble vara que domina aquesta institució".

Klimenko ha lamentat que "el Parlament Europeu s'ha convertit des de fa temps en una plataforma per caldejar la desenfrenada propaganda antirrusa i la russofòbia".

"És curiós que els eurodiputats continuen fabricant una cadena interminable de documents i resolucions poc fiables i de notícies enganyoses, al mateix temps que declaren la lluita contra la desinformació com una de les seves principals tasques", ha valorat.